Esimesed kaks geimi Kristin Kuuba finaalmängus Tai sulgpalluri Thamonwan Nithiittikariga olid väga tasavägised. Kui esimese võitis tailanna 21:19, siis teine kulges päris punkt-punktis ning kumbki sportlane ei suutnud kahepunktist vahet sisse tekitada, enne kui Kuuba kolmandat geimpalli kasutades lõpuks 23:21 peale jäi.

Kolmas geim oli aga hoopis teisest puust, Kuubal õnnestus kõik, vastane eksis aina rohkem. Kuuba võitis 21:15 ja sai nii kokku tund aega ja viis minutit kestnud finaalis kirja oma esimese Yonex Estonian Internationali võidu.

"Eks see hakkab ikkagi vaimsest poolest, et see teise geimi napp võit andis mulle enesekindlust ja energiat väga palju juurde sisemiselt, et siis ma suutsin aju ja kogu kehaga sellele kaasa aidata ja siis ma tundsin, et ma olin kuni 11 punktini juba seal flows, et kõik mis ma tegin, tuli välja, see andis kindlasti palju juurde," rääkis Kuuba.

"Lõpp oli selline, et vastane hakkas ebakindlamaks muutuma, kui mul kõik õnnestus, ja ütleme nii, et see kolmas geim läks täpselt nii, nagu me tahtsime, et see läheks," lisas Kuuba.

Viis aastat pole Eesti sportlased kodus võidutsenud - ka see tegi Kuubale heameelt.

"Kindlasti on see tähtis. Ma arvan, et uut spordiaastat alustada võiduga kodupubliku ees on midagi väga suurt, et jah, taseme poolest ei ole võib-olla nii kõrge, aga kodupubliku ees mängimine on teistsugune tunne ja minu nimi on Estonian Internationali võitja - see jääb kindlasti meelde," sõnas Kuuba.

Meeste võit läks Prantsusmaale, finaalis malaislase Jing Hong Koki alistanud Alex Lanier'le. Eesti esireket Raul Must leppis kohaga veerandfinaalis.