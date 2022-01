Galerii | Uisustaarid mängisid Eesti esimest iluuisutamise lauamängu

Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuvateks iluuisutamise tiitlivõistlusteks on valminud lauamäng "Kiss&Cry", mille autor on endine iluuisutaja, praegu EM-i korralduskomitee koosseisu kuuluv Margus Hernits.

Tegemist on teadaolevalt esimese iluuisutamise lauamänguga Eestis, ka maailmast pole väga näiteid võtta. "Mulle tundub, et viimasel ajal on hakanud lauamängud üha populaarsemaks minema, ka meie mängime kodus päris tihti," ütles Hernits, kes EM-il ja järgmisel nädalal peetavatel nelja kontinendi meistrivõistlustel on Tondirabas ametis areeni mänedžerina.

Hernits selgitas, et kuna on tava, et võistluste korraldajad kingivad osalejatele suveniire, mõeldi alguses teha näiteks Tallinna võistluste logoga doomino, aga siis pakkus disainiagentuur Refleks, et võiks hoopis teha enda lauamängu.

"Hakkasin mõtlema, et meil on ju elementide tasemed – piruettidel ja sammudel on see ühest neljani, siis võib veel saada baastaseme või nulli. See teeb ju kokku kuus ehk täpselt nagu täringuküljed!" meenutas Hernits, kuidas lauamäng tema peas valmima hakkas.

"Põhimõte on selles, et veeretad ja astud oma samme, nagu ikka. Kui jõuad mingi hüppeni, pead veeretama halli täringut. Näiteks jõuan kolmekordse Axeli peale ja veeretan -3 – see on see, mis kohtunikud annaksid. Siis vaatan selgitavast tabelist, et -3 tähendab, et saan selle eest 5,6 punkti. See on täpselt sama, mis saab ka päriselt kolmese Axeli eest."

"Kui laual edasi liikudes tuleb piruett, siis peab veeretama sinist tasemetäringut – mina veeretasin praegu baastaseme ja saan ainult 1,6 punkti," jätkas Hernits mängukäigu kirjeldamist. "Oleks ma veeretanud nelja, saanuksin 3,2 punkti. Oluline vahe! Niimoodi käin ja kogun punkte. Kui jään seisma kukkumise peale, saan -1, nagu päriselt. Mängu eesmärk ei ole esimesena lõppu jõuda, vaid võidab see, kes kõige rohkem punkte kogub – nagu päriselt."

Euroopa meistrivõistlustel ning nelja kontinendi meistrivõistlustel osalejad saavad Hernitsa välja mõeldud ja Refleksi tehtud lauamängu "Kiss&Cry" meenena, uisufännid võivad selle aga mõlema võistluse ajal endale soetada 25 euro eest Tondiraba jäähallis.

"Kes tahab mängu osta, peab tulema võistlusi vaatama!" kutsus Hernits huvilisi Tondirabasse võistlustele kaasa elama.