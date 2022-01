Tiitlikaitsja kaotas Mastersi avaringis

Turniiril esimese asetusega olnud Yan Bingtao pidi avaringis tunnistama vanameistri Mark Williamsi 4:6 paremust. Bingtao läks kiirelt 3:1 juhtima, kuid seejärel võitis Williams neli järjestikust frame'i. Hiinlane suutis küll ühe frame'i tagasi võtta, ent otsustavas 10. frame'is teenis võidu Williams.

Järgmises ringis läheb kahekordne Mastersi võitja Williams vastamisi šotlase John Higginsiga, kes sai esimeses ringis 6:2 tulemusega jagu Zhao Xintongist.

"Mul on väga hea meel, et suutsin Zhao alistada. Ta on tõeline superstaar, aga täna [esmaspäeval - toim.] ta ei mänginud väga hästi. Ta lõi paar olulist lööki mööda," ütles Higgins Eurosporti vahendusel.

2012. aastal Mastersi võitnud Neil Robertson alistas avamängus 6:3 tulemusega Anthony McGilli. Robertson mängib teises ringis Ronnie O'Sullivani ja Jack Lisowski kohtumise võitjaga. Shaun Murphy pidi tunnistama Barry Hawkinsi 2:6 paremust.

870 000 euro suuruse auhinnafondiga turniirile pääsesid kutsetega maailma edetabeli 16 parimat snkuurimängijat.