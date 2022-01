Koondise abitreener Rannula: mõnel positsioonil on konkurents väga tihe

"MM-i kvalifikatsioonimängudes on veel nii-öelda kaks akent ees: kaks korda mängida Poolaga ning siis Saksamaa ja Iisraeliga. Need on väga olulised mängud. Suvi tuleb väga töine ning põhimõtteliselt juunist augustini oleme sellel lainel, et septembris võimalikult hea koosseisuga valmis olla. Nii et ma usun, et meil on piisavalt aega ja piisavalt mänge ning kui kõik asjad klapivad ja õnnestuvad, siis peaksime septembriks valmis olema," ütles Rannula.

Kas te suvel töötate jälle Eestis, on see põhiline treeningbaas teil? "Idee on sama, aga kuna nüüd see suvi on neid nii-öelda ametlikke mänge ka, siis ta päris sellisel kujul enam ei ole. Sellist suurt gruppi me kindlasti kokku ei kutsu. Töö käib ikkagi konkreetse meeskonnaga, kes mängib mänge ja valmistub EM-iks," sõnas Rannula.

Viimasel ajal tundub, et kohti on vähem kui mehi, kes vääriksid Euroopa meistrivõistlustel koosseisu saamist. Kui suur see seltskond on, kellega koondis nüüd sellel aastal tõsiselt töötab?

"Meil on kindlasti mingid positsioonid, kus konkurents on väga tihe. Näiteks positsioonil neli on meil väga palju häid mängijaid. Samas näiteks mõne koha peal on see valik jälle väiksem ja väga palju oleneb, kuidas me need Ameerika poisid ka sealt Eestisse saame. Eks ta ole nii ja naa, alati võiks rohkem seda valikut olla. Teistpidi ma arvan, et täna on meil ikkagi see seis, kus treeneritel on hea kohustus see valik teha. Kvaliteeti meil on ja ma arvan, et mitte ainult meil, aga ka teistel oleneb, kas nad saavad oma parima koosseisu või mitte. Ma arvan, et see arv jääb lõpuks sinna kuueteist kanti ja selle pundiga me peame lihtsalt lõpuni minema," rääkis Rannula.

Kui palju peatreener sel aastal mängijatel klubide juures külas käib? Kas see on ainult peatreeneri pärusmaa, arvestades, et näiteks sina oled iga päev klubi juures tegevuses? Kas koondise personal laiemalt läheb mängijate juurde sel aastal olukorra ja nende seisundiga tutvuma?

"Praegu on see jah põhiliselt Jukka [Toijala] töö. Minu arust on ta selles ka väga hea ja ta on hea suhtleja. Nüüd tal ongi jäänud see Ameerika reis veel teha, mis peakski nüüd jaanuaris toimuma. Siis käib ta nii Kerri [Kriisa] juures kui ka kõikide esimese divisjoni koolipoiste juures ja näeb nende olukorda. Ma usun, et siis saab ta ka selguse, kui suure tõenäosusega need mehed meil siin suvel saadaval on. Hispaania ja Saksamaa on juba läbi käidud ja pilt on minu arust juba üsna ees. Lihtsalt tänasel päeval on meil veel paar mängijat, kelle saatus on veel lahtine," tõdes Rannula.

Maik-Kalev Kotsari vastu on huvi ilmutanud Euroliiga klubi. Hetkel on ta veel klubis, mis ei mängi Euroliigas, aga põhimõtteliselt ega neid stsenaarium ei saa välistada. Sellega seoses, mis sügisest EM-i puudutab, siis kui palju teil on hirmu, et Euroliiga võib kuidagi hakata kaarte segama või EM-i puhul seda hirmu ei ole?

"See on mure küll jah ja mitte ainult meil, vaid ka paljudel teistel. Kasvõi vaadates Saksamaa koondist - ei ole lihtne neid mängijaid saada. See mõnes mõttes on pigem positiivne mure, kui ikkagi meie mängijad Euroliigasse saaksid, siis see oleks ju väga hea. Mida me oleme üritanud mängijatele südamele panna on see, et kui uued lepingud uute klubidega tehakse, siis need koondise asjad oleksid ka sees. Meil on siin häid näiteid väga kõrgel tasemel mängijatest, kes lasevad need asjad lepingutesse kirja panna ja neil ei teki sellega probleemi. Muidugi on ka vastupidiseid näiteid ja see paraku on selline asi, mida meie kontrollida ei saa. Samuti oleneb väga palju mängijast ja mängija agendist, kui palju nemad nii-öelda Eesti koondise pärast ise südant valutavad," lausus Rannula.

Kas koondise personal ja taustajõud tiitlivõistluste aastal täieneb või on see meeskond koondise juures igas mõttes praegu täielik ja täiuslik ning seal midagi muuta tarvis ei ole?

"Kindlasti mingid muudatused tulevad, aga see ei ole see koht, kus mina midagi konkreetset ja kindlat öelda saan. Selge on see, et kui Euroopa meistrivõistlustest rääkida, siis seal on ju väga lühikese aja jooksul viis mängu järjest. See on küsimus peatreenerile ja võib-olla Raido Roosile [koondise mänedžer], kes teavad võib-olla täpsemalt," sõnas Rannula.

Eesti koondis mängib oma EM-i alagrupikohtumised Itaalias Milanos. 2. septembril on avamängus vastaseks just võõrustaja Itaalia. Alagruppi kuuluvad ka Kreeka, Horvaatia, Ukraina ja Suurbritannia.