Nõlvak ja Tiisaar sihivad kohta MK-sarja 16 parema seas ja Pariisi olümpial

Viimati kodusel liival mänginud 30-aastased Nõlvak ja Tiisaar alustasid ühist karjääri rannavõrkpallis 2015. aasta sügisel. Tokyo olümpiamängudele paaril jõuda ei õnnestunud, kuid nad tegid tänavu oma parima tulemuse tiitlivõistlusel, kui said augustis Euroopa meistrivõistlustel Viinis 17. koha. Ka maailmakarikasarjas jõudsid nad sel hooajal uue tähiseni, mängides novembris esmakordselt neljatärnilisel MK-etapil Brasiilias end veerandfinaali ja saavutades 54 paari seas kokkuvõttes viienda koha ning teenides ka 6000 dollarit.

Aasta finišiks võitsid Nõlvak ja Tiisaar Ülemiste Beach House'is peetud esimesed mitteametlikud talvised Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis. Finaalis alistati Siim Ennemuist ja Argo Arak 2:1. Nüüd ootab Eesti esipaari ees seitsmes ühine hooaeg.

"Tänavu tõusis meil võistkonnas kindlus ja see on ka asi, mida tahame edasi arendada. Arvan, et see on meie võtmekoht, kuidas järgmistel aastatel saame veel kõrgemale tõusta," mõtiskles Nõlvak.

Kas järgmine suurem eesmärk on 2024. aasta Pariisi olümpia? "Oleme veel noored poisid! Küll värskelt isaks saanud, aga veel noored rannavõrkpalli mõttes. Pariis on väga selgelt silme ees meil," kinnitas Nõlvak.

Uus hooaeg toob rannavõrkpalli MK-sarjas kaasa ka muudatused. "Jaa, see on väga lahe. Nüüd eraldatakse ära 16 paremat paari, kes hakkavad mängima eraldi turniire ja järgmised 32 mängivad omaette. Aga nende vahel toimub ka vahetus," selgitas Nõlvak. "Nii et suur eesmärk on saada sinna 16 hulka, et saaks maailmameistrite ja olümpiavõitjate vastu mängida. See annab ka väga hea eelduse pääseda Pariisi olümpiale."

Nõlvak ja Tiisaar harjutavad Indrek Verro juhendamisel, kuid nõuga on neid abistanud ka Venemaa tipp-paari, Tokyo olümpial hõbedale tulnud Vjatšeslav Krasilnikovi – Oleg Stojanovskit treeniv Rivo Vesik. Suvisel EM-il andsid Nõlvak ja Tiisaar venelastele kõva lahingu, ent pidid lõppuks tunnistama maailmameistrite 2:0 (18, 26) paremust. "Rivo annab meile nõu küll. Ta meil otseselt treener ei ole, aga ta aitab nii palju kui ta saab," rääkis Nõlvak. "Ta teeb tõesti venelastega väga head tööd. See mäng nende vastu EM-il oli väga lahe. Oli tunda nende jõudu ja vägevust, me püüdsime enda relvadega neile vastu saada ja see kohati õnnestus väga hästi. Peame rohkem neid enda asju esile tooma."