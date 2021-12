Toimusid Eesti esimesed mitteametlikud rannavolle meistrivõistlused

Meeste turniiril selgitati esmalt alagrupiturniiri kaudu veerandfinalistid. Pääsu eest nelja parema sekka kujunes põnevaimaks duelliks noorte ja andekate Dmitri Korotkovi ja Jaan Rebeli lahing vanameistrite Aleksei Povjakeli ja Andres Leismanni vahel. Korotkov ja Rebel võitsid mängu lõpuks 21:18 ja edenesid sarnaselt Kusti Nõlvakule ja Mart Tiisaarele, Jarmo Neuhausile ja Kaarel Kaisile ning Siim Ennemuistile ja Argo Arakule poolfinaali.

Poolfinaalis oli Eesti esipaar, novembris Brasiilias toimunud MK-etapil veerandfinaali jõudnud Nõlvak ja Tiisaar kindlalt 21:13 üle Neuhausist ja Kaisist. Saalivõrkpallis blokimängijana tuntud, ent põlveprobleemide tõttu liival mängima hakanud Ennemuist ja valitsev Eesti meister Arak jäid teises poolfinaalis küll Korotkovi ja Rebeli vastu kaotusseisu, ent tulid sellest edukalt välja ja edenesid 22:20 võiduga kullamängule.

Finaali autsaiderid ehk esmakordselt koos mänginud Ennemuist ja Arak kaotasid superfinaalis küll kindlalt avageimi, kuid suutsid seejärel Nõlvakut ja Tiisaart piisavalt survestada ning finaali kolmandasse geimi viia. "Hakkasime rohkem omavigu tegema, aga vead ei tule kunagi iseenesest. Vastane oli piisavalt tasemel, et meid vigadele sundida," kommenteeris mängu kulgu Tiisaar, kes nautis turniiri enda sõnul siiski täiel rinnal.

Kolmandas geimis suutsid Nõlvak ja Tiisaar aga omavigu vähendada, mängu vabamalt võtta ja serviga 45-aastast Arakut piisavalt suruda: tasuks 2:1 (21:15, 19:21, 15:8) võit ja ajalooliste talviste meistrivõistluste kuld. Nõlvak ja Tiisaar tulid seejuures turniirile ettevalmistusperioodi pealt, mis tähendas, et palli polnud kumbki viimased kuu aega trennis mänginud. Mängujärgses intervjuus ütlesid Nõlvak ja Tiisaar, et huvitava eksperdimendi võib lugeda kordaläinuks.

Naiste finaalis tegid kahe kogenud duo võitluses tagasituleku Anna-Liisa Peetmaa ja Lidia Lellsaar, kes alistasid kahe kogenud paari duellis 2:1 (17:21, 24:22, 15:12) Karen Oja ja Monika Silla. Lellsaar sõnas pärast võitu, et võit tuli raskelt: nagu ka finaali jõudmine. Alagrupimängude järel kolmel paaril kaks võitu ja finaalpileti hinnaks sai vaid paar võidetud-kaotatud punkti. "Meil läheb alati natuke aega, et oma mäng käima saada. Täna see taktika töötas," selgitas Peetmaa naljatledes finaalmängu tagamaid.

Tüdrukute U-16 vanuseklassi superfinaali jõudsid hommikuste mängude kaudu kõigest 13-aastased tartlannad Hannemai Hanimägi ja Marta-Mia Ploomipuu ning legendaarse Raigo Tatriku tütar Lisandra Tatrik koos paarilise Rebecca Pentiga. Põneva finaali võitsid Hanimägi ja Ploomipuu 2:1 (25:23, 14:21, 15:12), tulles seejuures kolmandas geimis pärast Tatriku jalakrambist tingitud mängupausi välja 3:8 kaotusseisust. Poiste samas vanuseklassis mängisid kullamängus Daniil Verhogljad ja Artur Tšuhnenkov ning Jakov Kulikov ja Kaur Koitla. Võidu viis sedapuhku koju paar Verhogljad ja Tšuhnenkov tulemusega 2:0 (21:18, 21:14).

Võistluste teisel päeval selgitati meistrid harrastajate seas, kuldmedalid läksid Olga Bõstrovale ja Monika Kazlauskaitele ning Karmo ja Silver Arosele.