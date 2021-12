Rasmus Mägi: mul on iseenda suhtes mingisugune rahutunne

Lõppenud hooaja kõige säravama esituse tegi Rasmus Mägi Tokyo suveolümpiamängude 400 meetri tõkkejooksu finaalis, kus ta saavutas uue Eesti rekordiga (48,11 sek) seitsmenda koha.

"Kogu see viimane paariaastane periood on tegelikult olnud teistsugune. Nii enda vaatevinklist kui ka üleüldse maailmas. Selles mõttes on hea ja teeb veel erilisemaks asjaolu, et Tokyo olümpia toimus ja mul läks seal hästi," rääkis Rasmus Mägi.

"Praegu on sarnane tunne nagu esmakordselt Rio olümpial kogesin. Mul on iseenda suhtes mingisugune rahutunne. Ma ei nimetaks seda meeletuks uhkuse- või autundeks. Loomulikult oli eriline tunne osaleda sellises finaalis nagu Tokyos, aga eelkõige olen rahul valikutega, mida olen aastate jooksul teinud ja uhke nende inimeste üle, kes on aastate jooksul mulle abiks olnud," sõnas Mägi.

Tokyo olümpiamängude finaalis polnud Rasmus Mägi ainukene, kes jooksis uue tippmargi. Norrakas Karsten Warholm võitis olümpiakulla uue maailmarekordiga 45,94 sekundit ning parandas poolteist kuud varem püstitatud maailmarekordit 0,76 sekundi võrra. Miks oli tõkkejooksus nii rekorditerohke aasta?

"Mul pole sellele kindlat vastust. 100 ja 200 meetri distantsil tehakse kogu aeg maailmarekordeid, nüüd on käes 400 meetri aeg. Tegelikult on see ala kõikide oma detailidega väga huvitav ja atraktiivne ning loodan, et tänu praegusele seisule nähakse seda üha rohkem," ütles Mägi.