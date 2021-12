VIDEO | Isegi näpistada saanud Ader näitas, kuidas sportlased sooja hoiavad

Ader meenutas "Ringvaates", kuidas külmetas 14-aastaselt Murmanskis võisteldes 25 külmakraadi juures oma käed tõsiselt ära.

"Kui ema kootud käpikud ära külmusid, ei tundnud ma põhimõtteliselt nädal aega käsi. Pärast seda minu enda käed võistlussporti enam -7, -8 kraadi juures ei kannata. Siis peavad olema vähemalt topeltkindad. Relva lasta, päästikut tunnetada on juba praktiliselt võimatu," tõdes Ader.

"Nende meeste ja naiste loos, kes on nüüd nende asjadega hädas, on sees, et nad on kuskil oma käed väga ära külmetanud," sõnas Ader.

Seejärel demonstreeris ERR-i ekspert tänapäevaseid rajal ja lasketiirus kasutatavaid kindaid ning teisi nippe, kuidas pakast eemale peletada.