Norra laskesuusatajatel on nüüd ligipääs soojendavatele "imekinnastele"

Prantsusmaa laskesuusataja Quentin Fillon Maillet' jaoks ei ole enam vahet, kas väljas on 10 või 20 kraadi külma. Eelmisel nädalal kasutas ta esmakordselt spetsiaalseid kindaid, kuhu on peidetud küttetraadid, mis lubavad sportlasel valida võistluse jooksul kolme erineva soojusprogrammi vahel. See tähendab, et tema sõrmed on soojas ka siis, kui tiirus on vaja otsustavaid laske teha.

Norralased proovisid Östersundis kõike, et käsi soojas hoida. Neljapäevases sprindis oli enamikul sportlastel käes kaks paari kindaid, mille nad esimesse lasketiiru jõudes ära võtsid. Teise tiiru jõudes oli külm aga sportlastele taas probleemiks.

Üsna pea on aga selline probleem norralaste jaoks minevik. Prantsusmaa ja Norra laskesuusatajaid kinnastega varustava Kinetixxi firma turundusjuht Helmut Hanus kinnitas Norra meediale, et ka Norra sportlaste soojenduskindad on tootmises ja valmivad mõne aja pärast.

Kui kindad ei ole valmis järgmiseks Hochfilzeni MK-etapiks, siis on need kindlasti olemas Prantsusmaal toimuvaks etapiks.

"Kindaid võib maailmakarika etapil kasutada. Nüüd proovime me saada luba, et kindaid võiks saada kasutada ka Pekingi olümpiamängudel, kus külm võib taas probleemiks olla. Ma arvan, et läbirääkimised lähevad hästi," ütles Hanus.

Johannes Thinges Bö ja teised norralased võivad oma konkurente abi eest tänada. Mõte soojendusega kinnastest tuli Maillet'lt, kes kaks aastat tagasi kindavabrikut külastas.

"Kindaid ei ole olnud lihtne teha, sest tuleb kasutada kaableid ja patareisid. Seetõttu kulub paari kinnaste valmistamiseks kaheksa kuni kümme tundi. Iga sportlane saab omale tema käe järgi valmistatud kindad. Kahte ühesugust paari ei ole," räägib Hanus.

Kui patareid on täis laetud, peavad kindad vastu kuni 50 minutit. See tähendab, et pärast viimast laskmist pikal 20 kilomeetri tavadistantsil, ei ole kinnastest väga palju soojust väljunud ja töö saab tehtud.

Algselt olid kindad mõeldud kasutamiseks pärast võistlusi, kuid Maillet on neid kasutanud edukalt ka võistluse ajal. Nüüd on plaan prantslase kasutatud mudelisse mõned muudatused teha.

Norralase Sturla Holm Lägreidi sõnul oleks ta juba Östersundis eelistanud uusi kindaid kanda, kuna võistlused peeti 15 külmakraadi juures.

"Ootan neid kindaid huviga, sest mul on tõesti külmade kätega probleem. Külmade sõrmede tõttu läheb tiirus palju aega kaotsi. Hetkel kasutame kinesioteipi ja randmetel kuumapatju, kuid see ikka ei tööta," rääkis Lägreid.

"Võib juhtuda, et olümpial saab otsustavaks, kas sul on soojad käed või mitte. Kui seal on väga külm, siis sõltub sellest ka see, kes medali saab," lisas ta.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub reedel Hochfilzenis.