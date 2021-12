Nõutu Ermits: ei sõitu, ei laskmist

Ermits eksis lamadestiirus ühel ja püstitiirus kahel korral, kaotust karjääri esimese MK-võidu teeninud sakslasele Johannes Kühnile kogunes lõpuks 2.55,3. Sõidukiiruse poolest oli Ermits 117 lõpetaja seas 89, kaotades puhta sõiduga veidi enam kui kaks minutit.

"Kesine: ei sõitu, ei laskmist, tänasest ei ole midagi kaasa võtta," võttis Ermits ERR-ile oma reedese võistluse nõutult kokku.

Mida annab parandada? "Kui teaks, siis teeks. Hooaja algus on kesine, loodame, et ajapikku saab natuke paremaks. Suures pildis peamegi nüüd treeneritega maha istuma ja vaatama, juba kolmas nädal on selline kehvemapoolne olukord. Midagi peame välja mõtlema," sõnas Ermits.