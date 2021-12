Talihärm: loodetavasti leian Hochfilzeni pealt hea tunde üles

"Hochfilzen oli suvel viimane laager, kus end veel täiesti hästi tundsin. Loodetavasti leian selle hea tunde siit Hochfilzeni pealt üles. See ongi peamine," sõnas Johanna Talihärm ERR-ile. "Östersundi etapi lõpus oli mul lisaks väike külmetus, sõitsin tegelikult natuke nohusena. See on nüüd üle läinud ja tahaks loota, et väikesed tagasilöögid, mis mind Östersundis lisaks tabasid, on nüüd minevik."

"Reedeks ei luba suurt lumesadu. Pigem ei ole rada väga kiire, aga mitte ka väga aeglane. Kui tavaliselt on siin olnud jäiseid kurve, siis sellise lumega seda jääd ei teki, mis on positiivne," iseloomustas Talihärm olusid.

"Ma ootan juba väga päikest, sest pole seda tükk aega näinud. See annaks mulle lisamotivatsiooni. Tahan heade sõitudega jätkata ja vaatan ikka ettepoole," rääkis Sebastian Samuelsson ERR-ile.

Kas Rootsi koondise hea hooaja algus on olümpiavõitjat ka üllatanud? "Koondise esitus ei ole mind üllatanud, küll aga olen üllatunud, et olen suuskadel seni nii kiire olnud. Ma ei oodanud seda. Aga on hea tunda end tugevana ja loodan samamoodi jätkata," sõnas Samuelsson.