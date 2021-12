Mart Seim: positiivseid märke on siin ja seal

Aastatel 2014-2018 oli Mart Seim kõigil neljal MM-il kas medalikonkurentsis või sellele üsna lähedal ehk vähemalt esikuuikus. Praegu tuleb aga eesmärkidega olla tagasihoidlikum, sest erinevad traumad ja terviseprobleemid on jätnud oma jälje.

"Eks selg on nagu viimastel aastatel ikka. Ta on enam-vähem kontrolli all, aga ta ei kannata selliseid koormusi, mis ta kannatas viis-kuus aastat tagasi. Sellest me oleme aru saanud ja selle järgi me treenime," lausus Seim ERR-ile.

"Positiivne on see, et ülakeha pärast rinnaoppi on taastunud sinnamaani, et ma enam ei karda rinna pärast. Sellised surumised, švungid - need on olnud kindlamad."

Septembri alguses Tartus toimunud Eesti meistrivõistlustel tuli Seim tõstepõrandale pooleteistaastase võistluspausi järel. Seal tõukas ta 225 kilogrammi ja võidutulemus kahe tõste summas oli täpselt 400 kilo.

"Eestikatest taastumine võttis natuke kauem aega, kui oleks võinud võtta. Siis sai kuskil kuus nädalat päris ilusti trenni tehtud ja nüüd hetkel sai natuke trennidega ületreeningut tehtud," kommenteeris Seim.

"Me lootsime, et keha kestaks kaks nädalat kauem, siis tuleb väike langus ja saab välja puhata ning võistlusteks õigeks ajaks tipu ülesse, aga hetkel pidime kava natuke korrigeerima."

Mis on sel sügisel näiteks olnud maksimaalsed või suurimad raskused, millega trennis tööd oled teinud? "350-ga kahese küki - see oli vahetult enne seda, kui ma tegin ületreeningu, aga 350 kahene tähendaks seda, et siuke 230+ võiks ikkagi tõugata," vastas Seim.

Üliraskekaalu võistlus on kavas MM-i viimasel päeval ehk kahe nädala pärast. Seim on võistluseks üles antud kogusummaga 420 kilo, mis praegu annab osalejate nimekirjas kaheksanda koha.

"Eelmine nädal ma 250-ga ei jõudnud tõmbeidki teha. Täna [kolmapäeval - ERR] tegin 260-ga ja juba enam-vähem normaalselt. Ei oska midagi lubada, aga kui kaks nädalat nüüd läheb täppi, siis 420 võib olla reaalne."

Hoolimata arvukatest tagasilöökidest usub Seim, et on võimeline maailma paremikus veel sama häid tulemusi saavutama, kui mõni aasta tagasi.

"Järgmise aasta MM-il võib see olla reaalne. Selliseid positiivseid märke on siin ja seal, kui neid ei oleks, ega enam ammu ei viitsiks teha. Aga kohati mingid trennid tulevad täitsa hästi välja," tunneb tõstja rõõmu.

"Siis, kui tõstmises president vahetub, läheb süsteem paremaks niimoodi, et mul konkurente ka stabiilselt kontrollitakse - siis on kõik võimalik."

Radikaalseid muutusi, mis korruptsiooni- ja dopinguskandaalidest räsitud tõstespordi mainet aitaksid parandada ootab mitte ainult Mart Seim. Rahvusvaheline olümpiakomitee peab lähiajal otsustama, kas tõstmine jääb olümpiakavva ka järgmisteks mängudeks Pariisis või mitte.

"Kui kaoks olümpialt ära, ega siis tõenäoliselt ei jätkaks. Nii lihtne see ongi," lausus Rio de Janeiro mängude seitsmes.