Kullamäe koduklubi palkas peatreeneriks kogenud hispaanlase

62-aastane Salvo Maldonado on karjääri jooksul juhendanud peamiselt Hispaania kõrgliiga klubisid. Maldonado on töötanud Sevilla, Baskonia, Estudiantese ja Badalona Joventutise peatreenerina.

Viimati juhendas Maldonado 2018. aastal Cran Canaria võistkonda. Novembri alguses vallandas Burgos endise peatreeneri Žan Tabaki ning vahepealsel ajal täitsid peatreeneri kohuseid abitreenerid Felix Alonso ja Fran Hernandez.

Sel hooajal on Burgos võitnud Hispaania kõrgliigas 11-st kohtumisest kolm ja kaotanud kaheksa. Korvpalli Meistrite liigas on Burgos võitnud neljast kohtumisest kolm ja on H-alagrupis esimesel kohal.