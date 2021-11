Rapla lõpetas Eesti koondislasega lepingu

"Pean kurbusega teatama, et oleme osapoolte kokkuleppel lõpetanud minu ja klubi vahelise lepingu. See otsus on tulnud minu poolt ja üldse mitte kergelt," kommenteeris Saimon Sutt pressiteate vahendusel.

"Üheks suureks põhjuseks on see, et pikalt seganud seljavigastus on mind kõvasti häirinud ning kahjuks läbi selle valu ei suuda ma endast treeningutel, mängudel 100% anda. Soovin jälle korvpalli nautida ning tulenevalt sellest tunnen, et on vaja võtta mingiks hetkeks aeg maha iseendale, parandada nii füüsilist kui ka vaimset tervist," selgitas Sutt.

"Olen tänulik klubi personalile, treeneritele, suurepärastele fännidele ja toetajatele koostöö eest ning jääte mulle alati südamesse. Soovin aga edu edaspidiseks hooajaks ja kordaminekuid kõikidesse ettevõtmistesse," lisas Sutt.

Rapla meeskonna treenerid ja mänedžer kinnitavad ühiselt, et otsus on ühest küljest mõistetav - tervis eelkõige -, aga kaotada keset sellist hooaega lisaks ka üks oma eestlasest põhimees, on jällegi suur löök kogu meeskonnale.

"Soovime Saimonile kõike head ning ainult rõõm oleks temaga jälle väljakul kohtuda," teatas Rapla.