Southgate jätkab Inglismaa koondise peatreenerina 2024. aastani

2016. aastal Inglismaa jalgpallikoondise peatreeneriks nimetatud Gareth Southgate sõlmis Inglismaa jalgpalliliiduga uue lepingu ning jätkab ametis kuni 2024. aasta lõpuni, vahendab BBC Sport.

"Inglismaa koondise juhendamine on uskumatult suur privileeg. Tahaksin kasutada võimalust ning tänada mängijaid ja treenereid nende raske töö eest," ütles Southgate.

Ühtlasi pikendas lepingut ka koondise abitreener Steve Holland, kelle uus leping kestab samuti kuni 2024. aasta lõpuni. The Guardiani kohaselt on Southgate'i aastapalgaks kuus kuni seitse miljonit eurot.

Southgate'i juhendamisel on Inglismaa koondis võitnud 68-st kohtumisest 44. 2018. aasta jalgpalli MM-il jõudis Inglismaa koondis esimest korda alates 1990. aastast poolfinaali. Inglismaa teenis MM-il neljanda koha.

Möödunud suvel jõudis Inglismaa koondis Euroopa meistrivõistluste finaali, kus Inglismaa pidi tunnistama Itaalia paremust. Enne suvist EM-i jõudis Inglismaa viimati suurturniiri finaali 1966. aastal, kui kodusel MM-il alistati finaalis Lääne-Saksamaa 4:2.

Here to stay



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f