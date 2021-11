Inglismaal mõisteti fänn rassistlike kommentaaride pärast vangi

Inglismaa jalgpallifänn Jonathon Best mõisteti tänavuse jalgpalli EM-i finaali järel sotsiaalmeedias tehtud rassistlike kommentaaride eest kümneks nädalaks vangi. Kohtunik ütles, et Best solvas Marcus Rashfordi, Jadon Sanchot ja Bukayo Sakat nende nahavärvi pärast.