Inglismaa võitis suurelt, Itaalia ei suutnud penaltit realiseerida

Inglismaa võitis MM-valikmängus I-alagrupis Albaaniat 5:0. Inglased lõid avapoolajal kõik viis väravat. Harry Kane tegi kodupubliku ees kübaratriki ning kaks väravat lisasid Harry Maguire ja Jordan Henderson. Kane on nüüd löönud Inglismaa eest 39 väravat, mis on kaks väravat rohkem endisest Wayne Rooney rekordist.

Ühe mängu järel on Inglismaa edetabelis 23 punktiga esikohal. Selleks, et MM-finaalturniirile pilet kindlustada, tuleb viimases mängus San Marinoga vähemalt viiki mängida.

Samas alagrupis võitis Poola 4:1 Andorrat. Andorra jäi juba 20. sekundil vähemusse, kui ründaja Ricard Fernandez sai punase kaardi. Poola eest lõi kahel korral värava Robert Lewandowski ning ühe värava lisasid Kamil Jozwiak ja Arkadiusz Milik. Võit tähendab, et Poola on alagrupis teisel kohal, jäädes Inglismaast maha kolme punktiga. Viimase mängu peab Poola esmaspäeval kodus Ungariga.

F-alagrupis võitis Taani 3:1 Fääri saari. Taani on juba kindlustanud koha MM-valikturniiril. Samas alagrupis mängisid ka Šotimaa ja Moldova. Šotimaa võitis 2:0 ning on alagrupis 20 punktiga teine.

C-alagrupis mängisid Itaalia ja Šveits 1:1 viiki. Itaalia koondislane Jorginho jättis mängu viimastel minutitel penalti realiseerimata. See tähendab, et alagrupis on mõlemad meeskonnad 15 punktiga esimesed ning edasipääseja selgub esmaspäeval, kui Šveits kohtub Bulgaariaga ning Itaalia Põhja-Iirimaaga.

Tulemused:

C-alagrupp:

Itaalia – Šveits 1:1

Põhja-Iirimaa – Leedu 1:0

F-alagrupp:

Austria – Iisrael 4:2

Taani – Fääri saared 3:1

Moldova – Šotimaa 0:2

I-alagrupp:

Andorra – Poola 1:4

Inglismaa – Albaania 5:0

Ungari – San Marino 4:0