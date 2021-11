Norwich City palkas uue peatreeneri

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Norwich City teatas esmaspäeval, et palkas uueks peatreeneriks Dean Smithi, vahendas Norwich City pressiteates.

"Norwich City on suur klubi, kelle toetajad teavad täpselt, kui olulist rolli mängib klubi kohaliku kogukonna seas. Kasvasin üles ajal kui Norwich City mängis Euroopas tähtsaid kohtumisi. Üheskoos peame Carrow Roadist [Norwich City koduväljak - toim.] tegema külalismeeskondadele ebameeldiva koha, kus mängida," ütles Smith pressiteate vahendusel.

50-aastane Dean Smith alustas hooaega Aston Villa peatreenerina, kuid pärast viit järjestikkust kaotust otsustas Aston Villa eelmisel nädalal inglase teenetest loobuda. Aston Villa palkas uueks peatreeneriks endise Liverpooli ja Inglismaa koondise kapteni Steven Gerrardi.

Norwich City vallandas 6. novembril eelmise peatreeneri Daniel Farke. Lisaks Smithile konkureeris Norwich City peatreeneri kohale ka endine Londoni Chelsea'i peatreener Frank Lampard, kes otsustas viimasel hetkel oma kandidatuuri tagasi võtta.

Möödunud hooajal Inglismaa jalgpalli tugevuselt teise liiga, Championshipi, võitnud Norwich City on hooaega kõrgliigas alustanud kehvasti. 11-st mängitud kohtumisest on klubi kogunud vaid viis punkti ning asetseb liigatabelis viimasel kohal.

