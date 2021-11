Järjekordne Inglismaa klubi vallandas peatreeneri

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Aston Villa vallandas Dean Smithi pärast 0:1 kaotust Southamptonile. See oli nende viies järjestikune kaotus Premier League'is ning liigatabelis ollakse 16. kohal.

Smithi võimalike asendajate nimekirja kuuluvad Glasgow Rangersi peatreener Steven Gerrard ja Belgia koondist juhendav Roberto Martinez.

Martinez on avatud võimalusele suunduda tagasi kõrgliigasse, kuna ta on Belgia koondist juhendanud juba 2016. aastast. Selle aja jooksul on Belgia tõsunud FIFA edetabelis esimeseks.

Gerrard on aga Aston Villa tegevjuhi Christian Purslowi lähedane sõber ajast, mil Purslow oli Liverpooli tegevdirektor.

Villa bossid tahavad, et järgmiseks mänguks Brightoniga, oleks uus peatreener kinnitatud.