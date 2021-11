Kiire värav tõi Aston Villale viienda järjestikuse kaotuse

Mängu ainsa värava lõi Adam Armstrong, kes saatis juba kolmandal minutil karistusala joonelt Aston Villa väravavahi Emiliano Martineze selja taha tugeva löögi.

Pärast seda, kui Aston Villa alistas 25. septembril üllatuslikult Manchester Unitedi, on Birminghami meeskond kaotanud viis mängu järjest. Southamptoni vorm on seevastu olnud tõusev: pärast kehva algust on viimasest neljast mängust võidetud kolm.

Tabeliliidriks on kümne mänguga 25 punkti kogunud Chelsea, Liverpool on kogunud 20 ning Manchester City ja West Ham 20 silma. Southampton on 14 punktiga 12., Aston Villa kümne silmaga 15.