Aston Villa palkas uueks peatreeneriks Steven Gerrardi

Eelmisel nädalavahetusel vallandas Aston Villa endise peatreeneri Dean Smithi, kuna klubi oli kaotanud viis järjestikkust liigakohtumist. Uueks peatreeneriks palkas Aston Villa 41-aastase Steven Gerrardi.

Gerrard on endine Liverpooli ja Inglismaa koondise kapten ning alates 2018. aastast oli inglane Šotimaa suurklubi Glasgow Rangersi peatreener.

Möödunud hooajal tüüris Gerrard Rangersi Šotimaa meistritiitlini, peatades sellega Glasgow Celticu dominantse seeria. Celtic võitis alates 2012. aastast üheksa järjestikkust meistritiitlit.

"Aston Villa on rikka ajaloo ja traditsioonidega jalgpalliklubi. Mul on suur au asuda sellise klubi peatreeneriks," kommenteeris Gerrard pressiteate vahendusel.

"Tahaksin tänada kõiki Glasgow Rangersiga seotud inimesi, kes andsid mulle võimaluse nii suurt klubi juhtida. Rekordilise 55. meistritiitli võitmine omab minu südames erilist kohta," lisas Gerrard.

Esialgsetel andmetel sõlmis Gerrard Aston Villaga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kehtib kuni 2024. aasta suveni. Samal suvel lõpeb ka Liverpooli praeguse peatreeneri Jürgen Kloppi leping.

Gerrardi esimene kohtumine Aston Villa peatreenerina on 20. novembril, kui koduväljakul võõrustatakse Brighton Hove & Albioni.

Käesoleval hooajal on Aston Villa 11-st kohtumisest võitnud kolm, viigistanud ühe ja kaotanud seitse mängu. Liigatabelis hoiab Villa kümne punktiga 16. kohta, ent 18. positsioonil olev Burnley on kõigest kahe punkti kaugusel.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach.