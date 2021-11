Eliise Mikomägi püstitas jõutõmbes noorte maailmarekordi

Norras toimuvatel avatud klassi jõutõstmise maailmameistrivõistlustel püstitas Eliise Mikomägi 76 kilogrammi tütarlaste kategoorias maailmarekordi. Mikomägi sai jõutõmbes kirja 200 kilogrammi.

World Sub-Junior Record Deadlift with 200 kg by Eliise Mikomagi EST in 76 kg class pic.twitter.com/Uf5MZnoyD6