Noorte maailmarekordinaine Mikomägi: see pole veel täiesti kohale jõudnud

Mikomägi ületas jõutõmbes noorte maailmarekordi kahel korral: 190 ja 200 kilo. Tema nimele kuulub nüüd ka kuni 76-kiloste võistlejate kategoorias Euroopa noorte kogusummarekord 477,5 kilo: kükk 180, lamades surumine 97,5 ja jõutõmme 200 kilo. See andis üheksanda koha. Kuldmedali võitis Agata Sitko Poolast.

"Võistlus läks igati plaanipäraselt. Kükis ja lamades surumises ma isiklikke rekordeid seekord ei proovinud, kordasin pigem varasemaid tulemusi ja jätsin kolmandad katsed ära, et võimalikult palju jõudu just jõutõmbeks säästa. Eesmärk sooritada maailmarekord jõutõmbes ja Euroopa rekord kogusummas sai täidetud ja ma olen selle üle üliväga õnnelik. Noorte jõutõmbe maailmarekord on minu jaoks siiani suurim saavutus. Mõte, et selle tõesti ära tegin, pole tegelikult veel täiesti kohale jõudnudki," ütles Mikomägi.

"Eliisel on olnud sellel sügisel väga tihe võistlusgraafik, sest ta võistleb veel viimaseid kuid kuni 18-aastaste vanuseklassis. Kuna mitu MM-i toodi kaugematest riikidest meie lähiriikidesse, otsustasime osaleda enamikul tiitlivõistlustel, realiseerida head sportlikku vormi, võtta võimalikult palju medaleid ja püstitada rekordeid," sõnas treener Peep Päll.

"Kripeldama jäi meile mõlemale augusti lõpus Rumeenia MM, kus lisaks napile kaotusele jäi realiseerimata tegelik jõutõmbevorm ja silmapiiril terendanud jõutõmbe noorte maailmarekord. Seetõttu otsustasime kaasa teha ka avatud klassi jõutõstmise MM-il Stavangeris," selgitas Päll.

Mikomägi on sellel aastal juba noorte jõutõstmise Euroopa meister ja klassikalise jõutõstmise maailmameister.

Gerlyn Mäepea saavutas Norra MM-il üheksanda, Anna Karolin kümnenda ja Mihkel Ugandi 16. koha. Karmen Kaljula ega Margus Silbaum tulemust kirja ei saanud.

"Oleme selleks võistluseks kolm aastat ettevalmistusi teinud," ütles Silbaum, kes selgitas, et rahvusvahelises jõutõstmises on kõige olulisem jõuda olümpiamängudele. Sinna oldi teel varustusega jõutõstmisega, mis on 2022. aasta maailmamängude kavas. Just sellel võistlusel valib Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) välja Pariisi olümpiamängude uued alad. Eesti jõutõstjad pole kunagi maailmamängudele pääsenud. Selleks tuleb eelneva aasta maailmameistrivõistlusel jõuda kogusummas esikolmikusse, aga mõned kohad jagatakse ka läbi punktisüsteemi.