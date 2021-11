Naiste korvpallikoondis alustab uue peatreeneri käe all EM-valikturniiri

Uue peatreeneri Kaspars Majenieksi juhendatavas Eesti rahvusnaiskonnas sõitsid Matosinhos toimuvale matšile 12 korvpallurit, kellest kogenuim on pikaajaline koondise tugisammas Merike Anderson, vahendab Eesti Korvpalliliit.

39-aastase Andersoni sõnul valitseb võistkonnas töökas õhkkond ja tahetakse end näidata paremast küljest. "Uus treener, uus hingamine," ütles Anderson. "Mõned mängijad, kes pole saanud mingil põhjusel varem tulla koondisse, on kodumaal ja selle üle on hea meel. Tuleks veel mõned mängijad Ameerikast juurde saada," lisas Anderson.

Teist hooaega USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeimas divisjonis Washington State'i ülikooli eest mängiv Johanna Eliise Teder haaras pakutud võimalusest kohe kinni.

"Tahtsin väga tulla ka eelmisel aastal koondist esindama, aga siis mõjutas Covid-19 pandeemia. Tuleb arvesse võtta ülikoolide turniiri ajakava ja raske on sel ajal tulla Euroopasse mängima. Seekord ütlesid ülikooli treenerid: "Kui sa väga tahad, siis võid minna," lausus Teder.

Eesti rahvusnaiskonna peatreenerina rahvusvahelistel tiitlivõistlustel debüteeriv Kaspars Majenieks juurutab kiiret ja aktiivset mängu. "Sama stiili olen kogenud välisklubides ja mulle see meeldib," lausus Anderson.

"Informatsiooni tuleb palju ja kõike ei saagi korraga vastu võtta, aga aja jooksul võtame samm-sammult omaks. Mida kauem saame koos treenida, seda ilusamaks mängupilt läheb," lisas kogenud ääremängija.

Anderson sai sinimustvalgete võistkonnas tuleristsed juba paarkümmend aastat tagasi. "Mu keha on terve ja mul on hea meel, et mind kutsuti koondisse. Saan olla noorematele hea sparringupartner, et nad saaksid tugevamaks, sest nemad jätkavad teekonda," lausus ta.

Peale Andersoni ja tagamängija Tederi sõitsid Portugali mängujuhid Marie Anette Sepp ja Ivetta Okuneva, tagamängijad Janne Pulk ja Sofia Kosareva, ääremängijad Ellen Anett Põldmaa ja Marie Roosalu, suured ääremängijad/keskmängijad Kadri-Ann Lass, Maaja Bratka, Laina Mesila-Kaarmannja ja Martha-Liisa Oinitš.

Samuti osalevad möödunud nädalal alanud Eesti koondise treeningukogunemisel mängujuht Birgit Piibur ning ääremängijad Jane Svilberg ja Greeta Üprus, kes valmistuvad 14. novembril TalTechi spordihoones peetavaks valikturniiri teiseks mänguks Suurbritannia koondisega.

Neljapäevane valikmäng Portugali vastu algab Eesti aja järgi kell 20.30 ning kohtumist saab jälgida otsepildis YouTube'i vahendusel.