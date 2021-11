Eesti korvpallinaiskond valmistub Euroopa meistrivõistluse valikturniiriks

Eesti naiskond kohtub 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril 11. novembril Matosinhoses Portugaliga ja 14. novembril Tallinna tehnikaülikooli spordihoones Suurbritanniaga.

Seitse Eesti koondnaiskonna kandidaati mängivad kas Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Itaalia meistrivõistlustel või USA üliõpilasliigas.

Kaspars Majenieksi sõnul on oluline välisliigades mängivate korvpallurite valmisolek tulla Eesti värve esindama. "Olen nende panuse üle koduklubides väga rõõmus. Nad saavad mänguminuteid ja kuuluvad naiskonna liidrite hulka," lausus peatreener.

Kõrgliigatasemel pallivad Kadri-Ann Lass Hispaanias, Mailis Pokk Saksamaal ja Greeta Üprus Suurbritannias.

"Meie naiskonnas on palju mängijaid, kes võivad võtta vastutuse, mis on väga teretulnud," ütles Majenieks. "Kõik eestlannad ei tee kaasa välisriigi kõrgliigas, aga kindlasti on ka madalama liiga mängutase ja konkurents tugev."

Kuigi mõne päeva pärast stardib USA üliõpilasliiga, sõidab ka NCAA kõrgemas divisjonis osaleva Washington State'i ülikooli liige Johanna Eliise Teder Eesti koondist esindama.

"Teder on üks ülikoolinaiskonna liidreid," lausus Majenieks. "Möödunud aastast saadik on USA ülikoolide treenerid ja juhid hakanud mõistma, et rahvusvaheliste turniiride praktika pole teiste riikide mängijatele üksnes kasulik, vaid nad on rahvuskoondistele vajalikud. Johanna tahab väga koondisesse tulla ja Washingtoni ülikooli treener saab tema soovist aru, kuigi ei saa eestlannat üliõpilasliiga NCAA hooaja esimestes mängudes kasutada. Oleme väga tänulikud nii Johanna kui ka tema võistkonna otsuse üle."

Balti liigas osalevast Tallinna Ülikooli naiskonnast on kandidaatide seas viis korvpallurit eesotsas pikaajaliste Eesti koondnaiskonna tugitalade Merike Andersoni ja Laina Mesila-Kaarmanniga. Tänavu moodustatud TalTechi naiskonnast ja G4S Noorteliiga esindusest on kaks ning Audentese Spordiklubist üks kandidaat.

Kaspars Majenieksi sõnul on Eesti koondnaiskonna kandidaadid Balti liigas hästi mänginud, koduklubis juhtivas rollis, tegutsevad resultatiivselt ja kasulikult.

Eesti koondnaiskonna kandidaadid:

Martha-Liisa Oinitš -Tallinna Ülikool

Birgit Piibur - Tallinna Ülikool

Merike Anderson - Tallinna Ülikool

Mailis Pokk - Rutronik Stars Keltern, Saksamaa

Maaja Bratka - Champagne Basket Feminin, Prantsusmaa

Greeta Üprus - Oaklands Wolves, Suurbritannia

Janne Pulk - Bruschi San Giovanni Valdarno, Itaalia

Kadri-Ann Lass - CB Bembibre, Hispaania

Marie Roosalu - CA Brive Corréze Basket, Prantsusmaa

Marie Anette Sepp - TalTech/NORDAID

Laina Mesila-Kaarmann - Tallinna Ülikool

Ellen Anett Põldmaa - Audentese Spordiklubi

Anete Elisabeth Adler - G4S Noorteliiga

Ivetta-Elizaveta Okuneva - G4S Noorteliiga

Jane Svilberg - Tallinna Ülikool

Sofia Kosareva - TalTech/NORDAID

Johanna Eliise Teder - Washington State ülikool, USA