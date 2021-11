Rikberg: võid 10 aastat eurosarjas mängida, aga ei saa iial sellist vastast

Zeniit on Venemaa superliiga kümnekordne võitja, üheksa korda on võidetud Venemaa karikavõistlused ja seitse korda Venemaa superkarikas. Viimati triumfeeriti Meistrite liigas hooajal 2017/2018. Kokku on neil Euroopa tugevaima klubisarja tiitleid kuus, lisaks hõbe aastast 2019 ja 2011 ning pronks aastast 2013. Klubide maailmameistriks tuldi aastal 2017.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg selgitas, miks mängib nii tituleeritud klubi sel hooajal CEV Cupil, mitte Meistrite liigas. "Venemaal peeti eelmisel hooajal meistrivõistluste finaalturniir kahe kolmeliikmelise alagrupi osalusel. Mõlema grupi kaks paremat pääsesid poolfinaali, Zeniit jäi aga kolmandaks. Seejuures kaotasid nad mõlemad kohtumised Novosibirski Lokomotiivile ja Kemerovo Kuzbassile 2:3 ja viiendad geimid 13:15. Et meistrivõistluste tulemuste järgi pääsevad klubid ka eurosarjadesse, tulebki Zeniidil sel hooajal CEV Cupil mängida," selgitab Rikberg.

Seda hooaega alustas Zeniit viie võiduga, esimene kaotus (2:3) saadi nädalavahetusel Moskva Dünamolt. "Seni oli neil hiilgav hooaja algus, nüüd oli esimene raskem vastane ja tuli kaotus. Venemaal on sel hooajal väga tugev nelik: Kaasani Zeniit, Moskva Dünamo, Peterburi Zeniit ja Novosibirski Lokomotiiv, kes teistest eristuvad. Meil on nüüd väike lootus, et see kaotus kõigutas nende enesekindlust. Lisaks ootab neid Tartust lahkudes juba 13. novembril Peterburis mäng sealse Zeniidiga. Mänge tundmatute vastastega võtavad nad ehk lihtsamalt ja on võimalus, et ka meisse suhtutakse nii. Kindlasti tahavad nad uuesti võiduteele naasta ja liigamäng on neile väga oluline," ütleb Rikberg, kes ka ise Venemaa liigas statistikuna töötanud ja teab sealseid tavasid hästi.

Kaasani meeskonna ridadest leiab sellised võrkpallimaailma tähed nagu diagonaalründaja Maksim Mihhailovi, USA koondise sidemängija Micah Christensoni ja Poola koondise nurgaründaja Bartosz Bednorzi.

Mida võrkpallifännid Zeniidi puhul jälgida võiks, sest sellist meeskonda pole siin varem nähtud? "Kogu tiimi ülesehituses on neil mullegi väga sümpaatne lähenemine – nad säilitavad alati suure osa tuumikust. Olulisemad liitujad on nurgaründaja Dmitri Volkov ja sidemängija Christenson. Kaasan on maailma tippklass kõiges: jõus, kiiruses, igas mänguelemendis ja nõrka kohta seal polegi. Ehk ükskõik, keda või mida nende mängus vaadata, näeb maailmatasemel võrkpalli."

Peatreener lisab, et tema meeskonna ainus võimalus Kaasanile vastu saada, on mängida riski piiril. "Ja siis oodata seal õnnestumist. Sportlik eesmärk on mängus püsida võimalikult kaua ja mitte lasta vastasel lustima hakata. Lisaks on need kohtumised võimas kogemus kõigile meie mängijatele ja loodan, et nad leiavad endas oskuse neid mänge ka nautida. Mehed on põnevil ja mina samuti, sest kõik mõistavad, milline võimalus see on. Sa võid kümme aastat järjest eurosarjas mängida, aga ei saa iial sellist vastast. Need mängud on mõne mehe jaoks ilmselt karjääri kõige olulisemad üldse," tõdeb Rikberg.