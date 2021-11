Kotsar aitas Hamburg Towersi võidule kaasa

23 minutit väljakul viibinud Kotsar viskas kümme punkti (kahesed 4/6, vabavisked 2/2), olles üks kolmest Hamburgi klubi mängijast, kes jõudis kahekohalise punktisummani. Lisaks võttis eestlane kuus lauapalli (neist kaks ründe- ja neli kaitselauast) ja tegi neli pallikaotust, vahendab korvpall24.geenus.ee.

Võitjate parim oli Jaylon Brown , kes tõi üleplatsimehena 22 punkti, hankis neli lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu. Caleb Homesley kogus Kotsariga võrdselt kümme punkti ja võttis viis lauapalli.

Hamburg jätkab Saksamaa kõrgliigas tabeli tipus, kuigi sama palju võite ning kaotusi on kirjas ka Bonnil ja Bambergil. Kuigi Eurocupis on meeskond kolme vooru järel veel võiduta, siis tundub, et mängud tugevate vastastega on Hamburgi meeste enesekindlust palju tõstnud ja koduliigas suudetakse seda realiseerida.

Kui Hamburgi peatreener Pedro Calles oli pärast viimast Eurocupi kohtumist üsna rahulolematu meeskonna kaitsemängu suhtes, siis sel korral suudeti tema sõnul vajalikud korrektuurid teha. "Pean oma mängijaid õnnitlema, kuna eelmise mänguga võrreldes tehti head tööd. Aga tuleb mainida, et Göttingen eksis vabavisetel, mida nad tavaliselt tabavad paremini. Seega me ei saa kaitses loorberitele puhkama jääda. Siiski mängisime hästi. Me ei lasknud neil rünnakul rütmi kätte saada, saime ise tänu kaitsele ja kiirrünnakutele lihtsaid korve ja mängisime rohkema energiaga. Lõpuks olidki need võidu võtmeks."