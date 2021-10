Poksi saatus Pariisi olümpiamängudel on veel lahtine

Thomas Bachi sõnul on nii Rahvusvaheline Poksiliit (AIBA) kui ka Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) viimaste aastate jooksul kaotanud palju usaldusväärsust, vahendab Prantsusmaa väljaanne L'Equipe.

"ROK on poksimise ja jõutõstmise pärast mures, sest mõlema spordiala föderatsioonidega on viimastel aastatel olnud mitmeid probleeme. Lähiajal teeme otsuse, kas need spordialad lisatakse Pariisi suveolümpiamängude kavasse või mitte," rääkis Bach.

Käesoleva aasta septembris avaldas Kanada advokaadi Richard McLareni juhitud sõltumatu uurimisrühm raporti, millest ilmnes, et 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel peeti mitmeid kahtlaseid poksimatše.

Raporti kohaselt manipuleerisid pokstimatše vilistanud kohtunikud kohtumiste tulemustega ning olümpiamängude eel "harjutati" poksimatšide manipuleerimist 2016. aasta olümpia kvalifikatsiooniturniiril.

2019. aastal ilmnes, et Rahvusvahelise Tõsteliidu president Gafur Rakhimov oli USA rahandusministeeriumi sõnul seotud organiseeritud kuritegevusega ning Rakhimovi peetakse Usbekistani suurimaks heroiinikäitlejaks.

Pariisi suveolümpia toimub 2024. aasta 26. juulist kuni 11. augustini.