Greta Jaanson võitis mainekal USA regatil kaheksapaadil hõbeda

Avalikku haldust ja rahvusvahelisi suhteid studeeriva Jaansoni auhinnakappi lisandunud trofee tähendas eestlanna koduülikoolile üle aastate suurt triumfi: ehkki oktett lõpetas Stanfordi järel teisena, edestati väga tugevat Yale'i tiimi.

"See oli suur üllatus, nad on väga kõvad, ja me pole neist aastaid jagu saanud," rääkis Pärnus sõudjateed alustanud Jaanson, kelle sõnul ei puudunud sõidust ka ärevad hetked. "Võtsime Kanada naistele järele, ühtäkki olid meil aerud koos. Siiski õnnestus sellest mängust puhtalt välja tulla, enesekindel ja konkreetne sõit taastada," rõõmustas kahekordse olümpiahõbeda Jüri Jaansoni tütar.

Sõudja hinnangul on ookeani taga väga palju ressursse ja konkurents kõva. "Inventari pärast ei pea kunagi muretsema. Niisamuti saame üksteiselt tuge 55-liikmelises naiskonnas," selgitas Jaanson, kes plaanib õpingud lõpetada 2024. aastal.