Tartu Bigbank peab mõlemad euromängud kodusaalis

"Pakkusime Kaasanile idee teha mõlemad mängud Eestis ja tiheda mängugraafiku tõttu sobis see neile," avab Bigbanki mänedžer Hendrik Rikand loo tausta. Venemaa meistrivõistlustel, mida Kaasan nelja vooru järel täiseduga juhib, ootab neid enne tartlastega kohtumist ees duell Moskva Dünamoga ja pärast Eestis käimist mäng Peterburi Zenidiiga. Mõlemad klubid kuuluvad Kaasani peakonkurentide hulka, vahendab Võrkpall24.ee.

"Ma arvan, et need on erilised mängud tartlastele, aga ka kogu ülejäänud Eestile. Nii head võistkonda vist polegi Eestis käinud, kui võtta isegi kokku koondised ja klubid. Kaasanis mängib ju lisaks tuntud venelastele ka USA koondise sidemängija Micah Christenson ja Poola koondise nurgaründaja Bartosz Bednorz," ütles Rikand.

ETV2 näitab mõlemat mängu otsepildis.