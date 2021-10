Vigastusest naasnud Täht: pean endale rahulikult aega andma

Robert Tähe uus koduklubi Belchatowi Skra kaotas 1:3 (18:25, 20:25, 25:17, 18:25) valitsevale Poola meistrile Jastrzebski Wegielile. Kolmandas geimis mängu sekkunud Tähe arvele jäi 3 punkti.

Eelmisel hooajal teises Poola tippklubis Rzeszowi Resovias pallinud Tähe hooaja rikkusid kaks kõhulihasevigastust. Septembris sai Täht Euroopa meistrivõistluste avamängus Lätiga uuesti vigastada ja nii on kaks esimest kuud uue koduklubi juures läinud taastumisele. Nüüd tuleb leida mänguvorm.

"Ma tegelikult eelmise nädala kolmapäeval alles alustasin hüppamisega. Mäng tuli üsna ruttu peale ja meeskonna mängulistes trennides ma pole veel 100% kaasa teinud. Pigem on hoitud mind tagaplaanil," rääkis Täht "Vikerraadiole" antud intervjuus.

"Mängus olime kehvas seisus ja oli vaja mingisugust muutust. Treener otsustas mind mängu panna ja kuigi lõpuni vastu ei pidanud, siis saan sellest ikka midagi positiivset võtta. Pole tükk aega saanud ennast väljakul kuidagi realiseerida," sõnas Täht.

Täht lisas, et pole vigastusest veel täielikult taastunud ning vajab lisaaega, et hea mänguvorm taas leida. "Pean endale rahulikult aega andma. Tegin endaga lubaduse, et proovin seekord rahulikumalt võtta. Samas tunnen, et olen veidi kannatamatu ja tahan juba rohkem teha kui vaja. Üritan pead külmana hoida ja võtta aega, et vältida järjekordset tagasilööki."

Robert tähe uus koduklubi Belchatow on 9-kordne Poola meister ja 7-kordne karikavõitja. Meistrite liigas on Belchatow korra võitnud hõbeda. Maailma absoluutsete tippliigade hulka kuuluva Poola kõrgliiga hooaega on Belchatow alustanud kolme võidu ja ühe kaotusega. Liigatabelis on Belchatow kuues, aga veel neljal klubil Belchatowi ees on tabelis kolm võitu ja üks kaotus.

Täht on uue koduklubiga rahul ja tema sõnul meeskonnal potentsiaali on, aga sel hooajal on Poola liiga tase erakordselt ühtlane.

"Ajalugu sellel klubil on tõesti väga muljetavaldav. See aasta on kogu Poola liiga väga tugev ja medalitele võitlevaid meeskondi on kaheksa. Olen väga rahul oma uue klubiga. Tingimused on tippklubile vastavad ning see hooaeg saab olema keeruline, sest mitmed väga nimekad mängijad pole erinevatel põhjustel viimastel aastatel väga hästi mänginud. Mängunälga ja tõestamistunnet on Belchatowis kõigil," tõdes Täht.

Nurgaründajapositsioonil on Belchatowil mitu väga head mängumeest. 28-aastane Täht on aga veendunud, et mänguaja saamisega probleeme ei teki.

"Üks mees on Dick Kooy, kes mängis möödunud aastal Meistrite liiga finaalis. Näha on, et ta on heas vormis, enesekindel ja meie mängijatest hooaega kõige paremini alustanud. Teine nurgaründaja on Milad Ebadipour, kes on Iraani koondislane ja värske Aasia meister. Tal on siin viies või kuues hooaeg ja on aidanud Belchatowil ka meistri tulla. Eelmine aasta oli ta vormist väljas, aga sel hooajal on juba paremas vormis. Usun, et mänguaega tekib kindlasti ja võimalus tõestada ennast tuleb ka," rääkis Täht.

Kuula Juhan Kilumetsa täispikka intervjuud Robert Tähega "Vikerraadiost".