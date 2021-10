Raul Must: EOK sporditoetuste muutmine tuli suure üllatusena

"Spordipühapäevas" arutasid Eesti tippsportlased Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolset sportlaste toetamise muutmist. Sõna said EOK spordidirektor Martti Raju, olümpiavõitja Erki Nool, Eesti parim meessulgpallur Raul Must, takistusjooksja Kaur Kivistik ja Epeevehklemise naiskondlik eksmaailmameister Kristina Kuusk.

EOK tippspordikomisjon tegi olümpiamängude järgselt toetust saavate suvealade sportlaste nimekirja ümber ning oktoobrist vähenes toetust saavate sportlaste hulk umbes 40% võrra.

Tippsportlaste riigipoolne rahaline toetamine on oluline ja keeruline teema, mis väikses riigis loomu poolest mõne aja tagant teravamalt tõstatub. Eelarved on piiratud ja see tähendab, et paljud jäävad paratamatult ilma.

Isegi väga kogenud sportlane võib järsust muudatusest ja toetuse kadumisest ehmuda. 33-aastane sulgpallur Raul Must on osalenud kokku neljadel olümpiamängudel – viimati sel suvel Tokyos.

"Toetuste muutmine tuli mulle väga suure üllatusena. Tavaliselt pärast olümpiamänge esimestel aastatel toetus väheneb ning vahetult enne olümpiat, aasta või kaks, hakkatakse toetust tõstma. See sõltub muidugi sellest, kas koht olümpial on kindlustatud või mitte ja paarist muust kriteeriumist. Seekord võeti toetus kohe täiesti algusest ära ja see oli suureks üllatuseks," rääkis Raul Must.

Rahaline seis läks raskemaks ka näiteks Eesti esitõstja Mart Seimi jaoks. Maratonijooksja Roman Fosti oli meedias EOK valikute osas kriitiline ning tundis, et näiteks tema jäi toetusest ebaõiglaselt ilma.

Olümpiaaladel jagunevad EOK poolset toetust saavad sportlased kolme kategooriasse. Kõrgemate ehk A- ja B-kategooria toetuste ning nende määramisega suuri küsimusi pole, sest siin lähtub kõik sportlikust tulemusest.

B-kategooriasse liigituvad need, kes jõudnud olümpiamängudel esikümnesse või MM-il olümpiaalal kaheksa parema ja EM-il kolme parema sekka. B-kategooria toetust saav sportlane teenib palgana 1600 eurot kuus ning saab lisaks 1400 eurot igakuist ettevalmistustoetust.

A-kategooria puhul on need summad suuremad. Põhiline vaidlus käib aga alati seoses C-kategooriaga, kus sportlasele on ette nähtud ettevalmistustoetus 1000 eurot kuus.

Raul Must on üks neist, keda EOK praegu C-kategooria toetuse vääriliseks ei pidanud. Riik maksis talle mehe enda sõnul katkematult toetust juba 2008. aasta Pekingi olümpiamängudele eelnenud ettevalmistusperioodist alates.

Kuula EOK spordidirektori Martti Raju ja Eesti tippsportlaste hinnangut olukorrale Vikerraadio saatest "Spordipühapäev", mis on leitav artikli alguses.