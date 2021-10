Premium liiga pakub enne tabeli poolitamist põnevaid vastasseise

Tabeli jagunemise järel mängivad esimesed kuus meeskonda omavahel ühe ringi, mille jooksul selgitatakse välja tänavuse hooaja meister ja medalikohad. Ühe ringi mängivad ka tabeli alumised neli meeskonda ning kolme vooru järel selgub, kes langeb tulevaks hooajaks esiliigasse ning kellel tuleb selle hooaja lõpus Premium liiga koha säilitamiseks mängida üleminekumänge.

Uue vooru avakohtumises lähevad laupäeval, 16. novembril vastamisi Pärnu JK Vaprus ja Nõmme Kalju FC. Mõlemad meeskonnad jahivad kaalukaid punkte. Vaprus asub vooru eel 15 punktiga eelviimasel kohal ning edestab Tammekat kahe silmaga, mis tähendab, et meeskondadel on käsil tihe rebimine otse esiliigasse langemise ja üleminekumängudele pääsemise vahel. Samas ei ole liialt eksimisruumi ka 40 punktiga neljandal kohal asuval Kaljul - koht tabeli esikuuikus on küll kindel, aga neljandat kohta jahib ka Legion, kellega on vahe hetkel viiepunktiline. Hooaja esimeses omavahelises kohtumises tõi Vaprusele 1:0 võidu Virgo Valliku tabamus, ent maikuus võtsid Kalju mehed 7:1 võiduga oma. Pärnu rannastaadionil kõlab avavile kell 13.00.

Päeva teises kohtumises võõrustab Viljandi JK Tulevik viimast korda enne kunstmuruväljakule kolimist Viljandi linnastaadionil Tallinna FCI Levadiat. Tabelis kaheksandal kohal asuv Tulevik on sel hooajal punkte röövinud nii Floralt, Paidelt kui ka Kaljult, ent liigatabeli liidri vastu pole tänavu veel saadud - Levadial on omavahelistest kohtumistest kirjas 4:0, 4:1 ja 2:0 võidud. Kolm punkti kindlustaksid Tuleviku tabelipositsiooni, mis praeguse seisuga hoiab neid üleminekumängudest turvalises kauguses. Levadial on aga praegu Premium liigas käimas võimas 13-mänguline võitude seeria ning tabelis hoitakse kindlat liidripositsiooni, edestades kahe enampeetud mängu juures teisel kohal asuvat Florat 11 punktiga. Avavile kõlab kell 16.00.

Laupäeva viimane kohtumine peetakse Tartus, kus sealne JK Tammeka meeskond võõrustab JK Narva Transi. Ka selles vastasseisus käib mäng tähtsate punktide peale. Tammeka asub hetkel liigatabelis viimasel kohal ning esiliigasse langemise vältimiseks tuleb neil punktilisa teenida. Vapruse kaotuse ja Tammeka võidu korral tõuseks Tartu meeskond selle vooru järel tabelis koha võrra kõrgemale. Võitu on tarvis ka Transil, sest hetkel ollakse tabeli ülemisse poolde viival kuuendal kohal, kuid selja taga olev heas hoos Kuressaare jääb seejuures maha vaid kahe punktiga. Viimasest kuuest vastasseisust on kaks võitu saanud kirja Trans, kaks Tammeka ning kaks on lõppenud viigiga. Kohtumine Tartu Tamme staadionil algab kell 19.00.

Pühapäeval, 17. oktoobril lähevad päeva esimeses kohtumises vastamisi FC Kuressaare ja Tallinna JK Legion. Ka nende meeskondade mängud on kujunenud tasavägiseks: viimase kahe hooaja peale on kirja saadud lausa neli viiki ning korra on mõlemad meeskonnad 1:0 seisuga ka võidu võtnud. Juhul, kui Trans oma kohtumise kaotab, on ajaloolist hooaega tegeval Kuressaarel pühapäevase võidu korral võimalik tõusta tabelis esikuuikusse. Legioni jaoks tähendaks võit suurt sammu lähemale esineliku poole püüdlemisel. Kuressaare linnastaadionil kõlab avavile kell 13.00.

Voorule paneb punkti ETV2 telemäng, kus lähevad põnevuskohtumises vastamisi Paide Linnameeskond ja Tallinna FC Flora. Möödunud hooaja meistril Floral selles voorus enam eksimisruumi ei ole - tiitli kaitsmiseks on võidupunktid Paide üle vajalikud. Paidet motiveerib seejuures tõsiasi, et tänavused omavahelised liigakohtumised on lõppenud viigiga ning viimane võit Flora üle jääb aastasse 2015. Liigatabelis asuvad meeskonnad teineteise järel: 56 punktiga hoiab Flora tabelis teist kohta, kolm mängu rohkem pidanud Paide jääb neist maha nelja punktiga. Kohtumine Paide linnastaadionil algab kell 15.00. Ülekanne ETV2-s algab 14.50.