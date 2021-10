Legion läks kohtumist avapoolaja 42. minutil juhtima, kui värava lõi Nikita Ivanov. 57. minutil suurendas Legioni eduseisu Kirill Nesterov ja Legion alistas Kuressaare 2:0.

Kuressaare oli terve sügise püsinud kaotuseta. Neljast septembris ja oktoobris mängitud kohtumisest oli Kuressaarel kirjas kolm võitu ja üks viik. Legionile oli tegemist esimese võiduga pärast viiki Nõmme Kaljuga ja kaotust Tallinna Levadiale.

Legion on Premium liigas 38 punktiga viiendal kohal, Kuressaare hoiab 27 punktiga seitsmendat kohta. Kuuendal kohal olev Narva Trans on Kuressaarest kahe punkti kaugusel, ent Kuressaare on ühe kohtumise vähem mänginud.