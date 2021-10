Levadia sai võõrsil Viljandi käest üllatuskaotuse

Levadia läks kohtumist 12. minutil juhtima kui värava lõi Frank Liivak. Esimese poolaja 37. minutil viigistas kohtumise Viljandi poolkaitsja Herol Riiberg ning avapoolajale mindi 1:1 viigiseisul.

Teisel poolajal oli mäng tasavägine kuni kohtumise 79. minutini, kui Viljandi läks Kaimar Saagi väravast kohtumist juhtima. Saag lõi oma hooaja üheteistkümnenda värava ning on Premium Liigas viies kõige resultatiivsem mängija.

90. minutil lõi Viljandi kolmanda värava Nikita Komissarov. Teise poolaja lisaminutitel suutis Levadia ühe värava tagasi lüüa, värava autoriks oli Mark Oliver Roosnupp, ent Viljandi pidas viimased minutid vastu ja võttis 3:2 võidu.

Enne kaotust Viljandile oli Levadia võitnud 13 järjestikkust kohtumist.

Tallinna Levadial on nüüd 26-st kohtumisest 22 võitu, 1 viik ning 3 kaotust. Vahe teisel kohal oleva Tallinna FC Floraga on küll 11 punkti, ent Floral on kolm vähem mängitud kohtumist.

Viljandi on 27 kohtumisega teeninud 8 võitu, 3 viiki ja 16 kaotust. Viljandi hoiab 27 punktiga liigatabelis kaheksandat kohta.