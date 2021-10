Flora surus teisel poolajal tugevalt, aga Paide võitles välja viigi

Kodumeeskond Paide läks 350 pealtvaataja ees kohtumist juhtima avapoolaja lisaminutil, kui Hadji Drame löök põrkas Flora kaitsjast Henrik Pürgist Matvei Igoneni selja taha.

Teise poolaja keskel pani Flora Paide tugeva surve alla ja Ken Kallaste tugev löök 64. minutil tõi tabloole viigiseisu. Tiitlikaitsja lõi ohtralt võimalusi, näiteks tabas Kallaste veel posti ning Markus Poom ja Sergei Zenjov ei suutnud palli mõnelt meetrilt võrku saata, aga Paide kaitse eesotsas esinduslikult tegutsenud puurivahi Mihkel Aksaluga pidas vastu ja nõnda lõppes kohtumine 1:1.

Tabeliliidrina jätkab laupäeval üllatuslikult Viljandi Tulevikule kaotanud Levadia, kes on 26 mänguga kogunud 67 punkti. Floral on 24 mänguga 57 punkti, Paidel kolmandana 27 mänguga 53 silma.

Enne mängu:

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnas enne kohtumist, et Flora on ülimotiveeritud ja tugeva distsipliiniga meeskond. "Rahvusvahelised mängud on kasvatanud enesekindlust ja tänane Flora on vaat et aegade tugevaim. Meie vastasseisud on olnud sel aastal tasavägised ja põnevad," rääkis Zahovaiko Jalgpall.ee vahendusel.

Flora abitreener Joel Indermitte rääkis, et Flora jahib sel korral kindlat võitu. "Koondisepaus on selja taga ning ees ootab kõva vastasseis Premium Liigas. Paidega sel hooajal on olnud väga põnevad mängud, kus oleme neile kinkinud viigipunktid. Seekord läheme Paidesse 3 punkti järele," sõnas Indermitte.

Flora hoiab Premium liigas 56 punktiga teist kohta. Paide on 52 punktiga kolmandal kohal ning kuigi kaotust Florale on hetkel vaid neli punkti, siis Floral on kolm vähem mängitud kohtumist.

Meeskonnad on sel hooajal juba kolmel korral kohtunud. Viimased kaks kohtumist on tulnud Premium liigas, kus mõlemal korral mängiti viiki. Juunis oli meeskondade omavaheline lõppskoor 3:3, juulis jäi seis 0:0. Märtsis toimunud Eesti Superkarika kohtumises oli parem Flora, kes võitis kohtumise 1:0.

Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskonna omavahelist kohtumist on võimalik jälgida nii ETV2 kui ka ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekanne kohtumisest algab kell 14.50, kohtumine ise algab kell 15.00 ning mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov.