Naiste Balti liigas püüavad Eesti võistkonnad punktilisa Lätis ja Leedus

Ühe võidu ja ühe kaotusega alustanud Tallinna Ülikool/Kikas mängib laupäeval Lätis, kus kohtutakse kahe mängu järel võiduta oleva DU/Milatssiga. Audentes SG/Noortekoondise vastaseks Leedus on Jonavos Aušrinė-KKSC, Tartu Ülikool/Bigbankil TK Kaunas-VDU ja Barrus/Võru Võrkpalliklubil Alytaus Prekyba-Parama.

Pühapäeval mängib Audentes SG/Noortekoondis võõrsil DU/Milatssiga, Tallinna Ülikool/Kikas Jonavos Aušrinega, Tartu Ülikool/Bigbank Alytaus Prekyba-Paramaga ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi TK Kaunasega.

Tartu naiskonna peatreener Hendrik Rikandi sõnul saab nädalavahetus olema raske, kuid vaatamata sellele loodetakse teenida punktilisa. "Oleme teinud küllaltki eduka hooaja alguse ja selle pealt on hea minna vastu raskele nädalavahetusele Leedus. Kaunase naiskond on kindlasti tugevam kui viimastel hooaegadel ja seda on näidanud ka nende esimesed kohtumised Läti tugevamate Riia ja Jelgavaga, kelle vastu nad punkte loovutanud ei ole. Samas ei salga, et tahaksime olla esimesed, kes neilt punkte röövivad, kuigi nende pisikeses kodusaalis saab see raske olema. Seevastu pühapäeval Alytause vastu oleks punktide loovutamine pettumuseks," kommenteeris Rikand.

Tartu naiskond saab Leedus arvestada põhimängijatega. "Meil on kõik sellel hooajal siiani põhiraskust kandnud mängijad peale Kristi Nõlvaku rivis ja kaasas. Läheme võitlusse."

Ainsa mängu võitnud Audentes SG/Noortekoondis hoiab kolme punktiga neljandat ja samuti ühe võidu võtnud Tartu Ülikool/Bigbank viiendat kohta. Kaks punkti kogunud Tallinna Ülikool/Kikas on kaheksas ja ühe punkti teeninud Barrus/Võru Võrkpalliklubi kümnes. TalTech/Tradehouse tänavusel hooajal veel väljakul käinud ei ole.