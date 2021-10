Rashford: fännide toetus pärast EM-i on olnud väga eriline

"Mind on toetanud väga erinevad inimesed, see on midagi, mida ma pole varem kogenud," ütles Rashford BBC-ile antud intervjuus.

"Keegi ei taha jõuda finaali ja siis kaotada, eriti penaltiseerias. Rassism ei ole kunagi aktsepteeritav ning seda ei tohi ignoreerida. On hea näha, kui palju inimesi meid toetas," rääkis Rashford.

Rashford pidi pärast EM-i minema õlaoperatsioonile ning ei ole saanud pärast seda mängida.

"Minu taastumine on jõudmas lõpule ja ma olen vaimselt ning füüsiliselt palju paremas kohas."

Rashford lisas, et ootab põnevusega Cristiano Ronaldoga koos mängimist.

"Alati on tore, kui legend leiab tee klubisse tagasi. Temaga koos Old Traffordil mängida on imeline tunne ja loodetavasti annab see meile tõuke hakata rohkem tiitleid võitma."

Manchester Unitedi jaoks jätkub hooaeg laupäeval, 16. oktoobril Leicester City vastu.