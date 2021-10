Marcus Rashford valiti ülikooli audoktoriks

23-aastane ründemängija teenis aukraadi selle eest, et on aidanud viimasel ajal võidelda vaesuse vastu. Rashfordi projekt nägi koolitoidu talongide jagamist ka suvevaheajal, millest on suur kasu vaesetest peredest pärit lastele.

Praegu profijalgpallurini suurt raha teeniv Rashford on varem sõnanud, et just sellest toetusest oli tal poisipõlves palju abi ja jalgpallur kogus kampaaniaga umbes 20 miljonit naela.

Manchesteri Ülikooli audoktoriteks on varem valitud ka Man Unitedi suurkujud Alex Ferguson ja Bobby Charlton. Rashfordile määrati tunnustus juba mullu suvel, aga koroonapandeemia tõttu jõuti ametliku tseremooniani alles nüüd.