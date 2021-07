Rashford: vabandan penalti eest, aga mitte selle eest, kes ma olen

Rashford oli üks kolmest inglasest, kes penaltiseerias palli võrku ei toimetanud. "Tunnen, et olen kõiki alt vedanud," kirjutas Rashford esmaspäeval sotsiaalmeedias. "Ma võin terve päev enda mängu kriitikat taluda, mu penalti ei olnud piisavalt hea ja see oleks pidanud sisse minema, aga ma ei vabanda kunagi selle eest, kes ma olen ja kust ma pärit olen."

Rashford oli üks kolmest mustanahalisest inglasest, kes penaltiseerias eksisid. Vahetult pärast finaalmängu soditi rassistlike solvangutega üle Rashfordi auks valmistatud seinamaaling, mis tõi tähelepanu noore mängija võitlusele laste toidupuuduse vastu.

Pärast vandaalitsemist läksid toetajad maalingu juurde ning kleepisid sellele omalt poolt toetussõnu.

Rashford kirjutas postituses, et žest liigutas teda pisarateni ning lisas, et on saanud valdavalt positiivseid sõnumeid. "Ma olen Marcus Rashford, 23-aastane must mees Withingtonist ja Wythenshawe'ist. Kui mul pole midagi muud, siis mul on see. Tänan kõikide lahkete sõnumite eest. Ma tulen tugevamana tagasi. Me tuleme tugevamana tagasi," lõpetas Manchester Unitedi noormängija.

Toetust jagas ka Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et noored penaltilööjad väärivad toetust. "Kolm poissi, kes olid terve suvi läbi suurepärased, leidsid julguse ning astusid penaltit lööma, kui panused olid kõrged. Kui sa kedagi sotsiaalmeedias sõimad, siis sa pole Inglismaa fänn ja me ei taha sind," kirjutas Kane.

Professionaalsete Jalgpallurite Ühing (PFA) avalikustas esmaspäeval, et Suurbritannia telekanalile Channel 4 teadaolevalt läbisid analüüsi ligi 850 000 postitust Twitteris, millest ligi 2000 määrati rassistlikuks. Twitter eemaldas pärast finaali ühismeediaplatvormilt ligi 1000 postitust.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson mõistis esmaspäevasel pressikonverentsil rassistlikud solvangud hukka ning ütles, et loodab, et väärkohtlejad "roomavad tagasi nende kivide alla, mille alt nad välja tulid".