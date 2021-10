Operatsioonil käinud Rashford on naasmas

Augustis õlaoperatsioonil käinud Manchester Unitedi ründaja Marcus Rashford naasis treeningutele ja on paari nädala pärast ilmselt mänguks valmis.

23-aastane ründetäht tegi oma õlale viga eelmise hooaja lõpus, mistõttu kannatas ka suvine EM-finaalturniir, kus ta Inglismaa koondise ridades väga palju mänguaega ei saanud.

Augustis läks Rashford lõikusele ja polnud pärast seda platsil käinud. Peatreener Ole Gunnar Solskjäri sõnul on inglane aga paranemas.

"Marcus tegi täna [reedel] kaasa esimese kontaktitreeningu," lausus Solskjär päev enne Inglismaa kõrgliiga kohtumine Evertoniga.

"Tema suunas tehti mõned lükked ja temaga tundus kõik okei olevat, mida on hea näha. Marcus on terve, ta on teinud kõvasti tööd, aga tal polnud varem kontaktiga trenne."

"Kui tema õlg nüüd kontaktidele vastu peab, siis peaks ta pärast koondisepausi valmis olema," lisas norralane.

Koondisepausi järel jätkub Manchester Unitedi hooaeg laupäeval, 16. oktoobril Leicester City vastu.