Inglismaa ründaja peab operatsiooni tõttu hooaja alguse vahele jätma

23-aastane Rashford käis teisipäeval uuringutel seoses õlaprobleemiga, mis vaevas teda eelmise hooaja teises pooles.

Spetsialistidega konsulteerides sai Rashford teada, et vigastus on niivõrd tõsine, et ainult puhkusest ei piisa ja noor ründaja peab minema kohe operatsioonile. Siiski ei ole meest võimalik kohe operatsioonile saata, sest kirurg saab opereerida alles juuli lõpus.

Eeldatavasti nõuab operatsioonist taastumine vähemalt 12 nädalat, mis on kindlasti hoop Manchester Unitedi treeneri Ole Gunnar Solskjaeri uue hooaja alguse plaanidele, kus Rashford olulist rolli etendanud oleks.

Rashford lõi möödunud hooajal 37 Inglismaa kõrgliiga mängus 11 väravat, aga Inglismaa koondise eest äsja lõppenud EM-il ta põhirolli ei kandnud.

Manchester Unitedi ründaja tegi EM-il kaasa viies kohtumises, aga oli kokku platsil vaid 84 minutit ja eksis ka finaalmängus dramaatilises penaltiseerias, kus Inglismaa lõpuks Euroopa meistritiitlist ilma jäi.