Penaltil eksinud Saka solvangutest: ma ei lase sel ennast murda

11. juulil mängis Inglismaa koondis EM-i finaalis Itaalia vastu. Mängu normaal- ja lisaaeg jäid viiki ning mängu otsustasid penaltid. Inglaste poolt eksisid 11 meetri löökidel Jadon Sancho, Marcus Rashford ja viimasel otsustaval penaltil Bukayo Saka. Mängujärgselt langesid need kolm mängijat rahvuskaaslaste rassistliku sõimu ohvriks, vahendab Soccernet.ee

Viimasel penaltil eksinud Bukayo Saka jagas oma Twitteri lehel avalikku kirja, kus tänab oma vanemaid ja sõpru, kes on talle toeks olnud. Lisaks sõnas noor inglane, et rassistlikud sõnumid ei murra teda, kuid kutsus ülesse sotsiaalmeedia kanaleid rohkem tööd tegema selle nimel, et selliseid juhtumeid ei tekiks.

