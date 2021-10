Märja vabatreeningu parim oli Gasly, Mercedesed püsisid pigem boksis

Viimane treening möödus vihmamärjal rajal ja alguses kasutasid sõitjaid märja ilma rehve, minnes hiljem üle vahepealsetele rehvidele. Kuigi rada kuivas, siis mitte piisavalt kiiresti ja kuiva ilma rehvid jäid garaaži.

Mercedese sõitjad palju rajal ei käinud: Valtteri Bottas tegi kaheksa ringi ja näitas paremuselt üheksandat aega (+1,549), Lewis Hamilton vaid viis ringi ja oli 18. (+3,189).

Treening tuli korra punase lipu tõttu ka katkestada, sest George Russell (Williams) sõitis libedalt teelt välja ja kiiret ringi kirja ei saanudki.

