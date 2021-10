PSG sai hooaja esimese kaotuse

Mõlemad väravad löödi vaheaja ligiduses: esimese poolaja viimasel minutil skooris Gaetan Laborda ja teise poolaja esimesel Flavien Tait.

68. minutil toimetas PSG ründetäht Kylian Mbappe palli ka kodumeeskonna väravasse, aga VAR näitas suluseisu. Lionel Messi tabas korra karistuslöögist latti ja kahvatult esinenud Neymar vahetati teisel poolajal pingile.

Rennes on PSG jaoks olnud viimastel hooaegadel ebameeldiv vastane - alates 2018. aastast on kohtutud üheksa korda ning PSG on võitnud neist mängudest vaid neli. Samuti neli võitu on Rennes'il ja üks kohtumine on jäänud viiki.

Sel liigahooajal kaheksa esimest kohtumist võitnud PSG küll kaotas, aga jätkab siiski tabelis kindla liidrina. Rennes on võitnud, viigistanud ja kaotanud kolm kohtumist.