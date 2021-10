Joe Joyce: Rio olümpiakuld peaks kuuluma mulle

Briti üliraskekaalu poksija Joe Joyce ütles, et 2016. aasta Rio olümpiamängude kuldmedal peaks kuuluma talle, kui osutub tõeks, et kohtunikud manipuleerisid poksimatšide tulemustega.

Joe Joyce ja prantslase Toy Yoka finaalmatš on üks 11 matšist, mis seati Richard McLareni pool juhitud uurimisrühma poolt kahtluse alla.

"Sellist käitumist spordis on kurb näha. Ma tõesti usun, et mina väärisin kuldmedalit, aga ma aktsepteerisin Rios kohtunike otsust. Ma usaldan Rahvusvahelist Olümpiakomiteed ja loodan, et kuldmedal antakse mulle," ütles Joyce.