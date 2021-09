Tartus euromänguga alustanud Kordas kiidab tiimi sisekliimat

Eelmisel hooajal TalTechi esindanud Sillamäelt pärit Valentin Kordase jaoks oli esimene ametlik mäng Bigbanki eest kohe oluline eurosarja kohtumine. Koos samuti TalTechist meeskonda tulnud sidemängija Aleksander Eermaaga koostöö sujus ja debüütmängu võis igati õnnestunuks lugeda.

"Ei saa öelda, et ma polnud valmis või kartsin. Tahan näidata parimat mängu ja ongi nii, et kui tuttav mees - näiteks Eermaa - on väljakul, siis on paremini kinni mängitud ja läks hästi," sõnas Kordas ERR-ile.

Diagonaalründaja kohta on Kordas üsna lühike, tema pikkus on 191 sentimeetrit. Oma ettevalmistuses ta pikkuse tõttu midagi erilist siiski tegema ei pea.

"Kõik harjutused teen samamoodi. See on iseseisev: kui võimu ja hüppekõrgust on, siis pole vahet, kui pikk oled," ütles Kordas.

Avamängus paistis silma Tartu tugev meeskonnavaim ja 22-aastane Kordas hindabki meeskonna sisekliimat väga heaks.

"Kõik toetavad üksteist ja aitavad, kui on mõni raske olukord. Kõik räägivad, mitte et keegi ütleb midagi selja taga. Kui on mõni viga, parandame seda koos," kinnitas diagonaalründaja.