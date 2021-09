Sel nädalavahetusel selguvad Eesti rallikrossi meistrid

Meistritiitlid on selgumata enamikes masinaklassides. Ainult Junior1600-s ja Super1600-s on tiitlivõitjad teada. Junior1600 masinaklassi võitja on Marko Muru, Super1600 võitja on Arvo Kask.

Mullu SuperCar-klassis Eesti meistriks tulnud ja tänavu Super1600-s saavutust korranud Arvo Kask tuleb hooaja viimasel etapil starti SuperCariga.

"Viimane etapp toimub täielikult asfalteeritud rajal," rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "Rallikrossis on see tavatu. Varem on Eesti meistrivõistluste etapp toimunud täielikult asfaldil aastaid tagasi Kuressaare lennuväljal."

Laupäeval algavad Kulbilohus eelsõidud kell 10.05, poolfinaalid ja finaalid algavad kell 15.00.

