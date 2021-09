Messita mänginud PSG sai võidu ja jätkab täiseduga

PSG läks kohtumist Metzi vastu juba viiendal minutil juhtima, kui PSG eest tegi skoori Achraf Hakimi. Metz viigistas kohtumise 39. minutil, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga väravasse Metzi kaitsja Boubakar Kouyate.

Teisel poolajal ei suutnud PSG Metzi lahti murda ning tundus, et kohtumine jääb viiki kuni poolaja üleminutitel jäi Metzi karistusalas vabaks taas Achraf Hakimi, kelle löödud pall ka väravasse läks ja aitas PSG-l kohtumise 2:1 skooriga võita.

Lionel Messi vigastuse tõttu PSG võidumängus kaasa ei teinud. PSG on nüüd võitnud kõik seitse mängitud kohtumist ja on Ligue 1 kindel liider. Teisel kohal on 14 punktiga, ent ühe kohtumise vähem mänginud Marseille, kes kolmapäeval mängis 0:0 viiki kolmandal kohal oleva Angersiga.

Tiitlikaitsja Lille alistas 2:1 skooriga Stade de Reimsi. Lille'i eest lõid värava Jonathan David ja Benjamin Andre, Stade de Reims'i auvärava skooris Alexis Flips.

Tulemused:

Paris Saint-Germain - Metz 2:1

Marseille - Angers 0:0

Lille - Stade de Reims 2:1

Lyon - Troyes 3:1

RC Strasbourg - Lens 1:0

Lorient - Nice 1:0

AS Monaco - AS Saint-Etienne 3:1

Nantes - Stade Brestois 3:1

Montpellier - Bordeaux 3:3

Stade Rennais - Clermont Foot 6:0