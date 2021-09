Messita mänginud PSG teenis hooaja kaheksanda võidu

PSG alistas 2:0 tulemusega Montpellier'i. 14. minutil viis PSG juhtima Idrissa Gueye, 88. minutil suurendas PSG eduseisu Julian Draxler. Lionel Messi pidi vigastuse tõttu kohtumise vahele jätma. PSG on hooaega alustanud hirmsas hoos, kaheksast peetud kohtumisest on võidetud kõik kaheksa ja väravahtevahe on PSG-l 22:7.

Eelmisel hooajal Prantsusmaa tiitli võitnud Lille alistas võõrsil Strasbourg'i. Kanada ründaja Jonathan David lõi avavärava 23. minutil ja suurendas Lille'i eduseisu 57. minutil. Strasbourg'i värava autoriks oli Ibrahima Sissoko.

Nice alistas 3:0 tulemuseg AS Saint-Etienne ja tõusis tabelis kolmandale kohale. Nice'i eest skoorisid Amine Gouiri, Calvin Stengs ja Andy Delort.

Tulemused:

Paris Saint-Germain - Montpellier HSC 2:0

Lille OSC - RC Strasbourg Alsace 2:1

OGC Nice - AS Saint-Etienne 3:0

Lyon - FC Lorient 1:1